José Paulo Couto e Rejane Mendes (Reprodução/TV Anhanguera)\nA técnica de enfermagem Rejane Mendes da Silva, de 45 anos, foi condenada a mais de 24 anos de prisão pelo assassinato do empresário José Paulo Couto, de 75 anos, em Araguaína, norte do estado. Segundo a decisão, o crime aconteceu após a ré não aceitar o fim do relacionamento extraconjugal e a possível redução da ajuda financeira que recebia do empresário.\nO julgamento ocorreu nesta terça-feira (16). A sentença saiu por volta das 21h30 e foi assinada pelo juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, da 1ª Vara Criminal.No mesmo processo, a irmã da acusada, Lindiana Mendes da Silva, também foi condenada a um ano de prisão por ocultação de cadáver e responderá em liberdade.\nO Jornal do Tocantins tentou contato com a defesa de Rejane Mendes, mas não conseguiu o retorno. Já a defesa de Lindiana Mendes afirmou ao JTo que recebeu com respeito a decisão dos jurados, mas que irá recorrer ao Tribunal de Justiça.