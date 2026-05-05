-acougue_anapolis_carne.mp4 (1.3406135)\nO farmacêutico e empresário Eduardo Machado, de 33 anos, precisou transformar sua trajetória profissional após perder um dos braços em um acidente de moto. Proprietário de uma casa de carnes em Anápolis, na região central de Goiás, ele enfrentou um período intenso de superação após a tragédia. Eduardo relata que, embora o início tenha sido desafiador, o apoio incondicional da família foi o pilar necessário para que ele seguisse à frente do seu negócio.\nEm entrevista ao POPULAR, Eduardo Machado relembrou que o acidente ocorreu no dia 25 de maio de 2021. Ele destacou que, embora sua rotina de trabalho tenha passado por transformações profundas, a fé foi o combustível necessário para que ele persistisse no ofício.\nEntão, tudo foi muito complicado, mas Deus vai abençoando e vai dando a sabedoria. Hoje, graças a Deus, eu tenho até uma experiência nessa área de desossar, mas ainda tem muita coisa que ainda não consigo fazer muito bem', contou Eduardo Machado.