Açougueiro condenado pela morte do radialista Valério Luiz é preso em Portugal (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO açougueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier condenado a 14 anos de prisão por ter ajudado a planejar o homicídio do radialista Valério Luiz foi preso em Portugal. Em 2014, ele foi preso e extraditado para o Brasil pela primeira vez. Em 2022, a Justiça revogou a prisão de Marcus e mais dois condenados, mas um mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás em 2024 (veja processo abaixo).\nAo g1, o advogado de defesa, Rogério Rodrigues, disse que Marcus passou por audiência e foi informado pela Justiça de Portugal que ele será extraditado de 30 a 60 dias. A defesa informou que vai tentar anular o juri.\nSegundo a Polícia Judiciária de Portugal, o condenado estava regular no país e trabalhava na área da construção civil. Ele foi localizado na cidade de Caldas da Rainha e permanece detido.