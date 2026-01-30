O Ministério Público do Tocantins firmou um acordo com a empresa TEMA Engenharia e Logística Ltda para reparar o dano ambiental provocado pela captação irregular de recursos hídricos da Lagoa da Ema, em Alvorada, região sul do estado. Segundo a investigação, a empresa realizava a retirada de água sem a devida outorga de direito.\nO JTo entrou em contato com a empresa TEMA Engenharia, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nConforme o promotor de Justiça André Felipe Santos Coelho, o termo de ajustamento de conduta (TAC) prevê que a empresa forneça 300 mudas de espécies vegetais nativas e frutíferas para a recuperação das áreas degradadas e de preservação dos recursos hídricos.\nAs mudas devem ser entregues em um prazo de 60 dias, a partir da homologação judicial do acordo, e serão destinadas ao projeto “Alvorada Sustentável”, do Tribunal de Justiça do Tocantins.