Dois acidentes com mortes e uma ocorrência envolvendo um ônibus da dupla sertaneja Israel & Rodolffo tiveram um ponto em comum neste fim de semana no Tocantins: em todos os casos, houve batida na traseira de outro veículo. As ocorrências foram registradas em diferentes regiões do estado e mobilizaram equipes de resgate, policiais e peritos.\nO primeiro caso aconteceu na manhã deste sábado (30), na BR-010, próximo ao trevo de Santa Rosa do Tocantins, no sudeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o motorista Ozivaldo Francisco de Sousa, de 40 anos, morreu após o carro que conduzia bater na traseira de um veículo de carga. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais vitais. Uma segunda pessoa envolvida no acidente havia sido levada para atendimento médico por terceiros antes da chegada dos socorristas.