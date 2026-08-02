A noite deste sábado (1º) foi marcada pela violência no trânsito em rodovias federais que cortam o Tocantins. Dois motociclistas morreram em colisões registradas na região sul do estado. Os acidentes ocorreram nas rodovias BR-242 e BR-153.\nO primeiro caso ocorreu 19h30 no quilômetro 661 da BR-153, em Gurupi. A vítima foi o jovem Roney Barros Macedo, de 19 anos. De acordo com o relato da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta conduzida por ele colidiu primeiro com um carro e, na sequência, atingiu um caminhão.\nRoney morreu no local da batida. O corpo passou por necropsia no IML de Gurupi antes de ser entregue à família. A perícia técnica esteve no local para coletar dados sobre a dinâmica do ocorrido.\nCorpo de jovem que desapareceu no Rio Tocantins é localizado pelos bombeiros\nLixão a céu aberto acumula restos de animais e mau cheiro em Ponte Alta do TO