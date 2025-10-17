Acidentes registrados em rodovias estaduais do Tocantins mataram uma mulher e um adolescente. Os registros aconteceram, respectivamente, na TO-134, em Axixá do Tocantins, e na TO-080, em Marianópolis.\nEm Axixá, a Polícia Militar (PM) foi chamada na quinta-feira (16) para atender uma colisão no km 5, em frente ao povoado Lagoa São Salvador. A vítima estava em uma moto e foi identificada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) como Cleane Amorim dos Reis, de 27 anos.\nEla bateu em um caminhão com semi-reboques. A moto de Cleane foi encontrada com diversas avarias, ao lado do corpo. O motorista do caminhão, de 66 anos, foi conduzido à Central de Flagrantes de Araguatins para prestar esclarecimentos.\nIrmã é investigada de endividar mãe idosa em R$ 17 mil para pagar casamento\nPadre tenta cortar pé de pequi e é impedido por moradores