O final de semana foi marcado pela violência no trânsito no Tocantins. De sábado (9) a domingo (10), cinco pessoas morreram em acidentes e, pelo menos, nove ficaram feridas. A maioria dos acidentes aconteceu em rodovias federais e estaduais.\nBR-242\nUm homem de 32 anos morreu após uma batida entre dois carros na BR-242, entre Peixe e São Valério, no sul do estado. A vítima foi identificada como Júlio César Souto da Silva, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Outras seis pessoas ficaram feridas neste acidente.\nA batida aconteceu por volta das 5h deste domingo (10), no km 197 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os seis feridos tiveram lesões leves. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município de Peixe.\nBR-153\nUma batida entre carro e moto matou uma mulher de 37 anos na BR-153, em Nazaré. De acordo com a PRF, a vítima estava na motocicleta que acabou atingindo a traseira do outro veículo.