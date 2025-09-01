Pelo menos três pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas em acidentes de trânsito registrados no Tocantins durante o fim de semana. A maioria das ocorrências aconteceu em rodovias e envolveu veículos pesados, conforme o Corpo de Bombeiros Militar.\nAcidentes com morte\nNo sábado (30), uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em capotamento na TO-080, próximo a Monte Santo, na região central do estado.\nNo mesmo dia, um motociclista de 59 anos também morreu após bater de frente com um caminhão no trecho da BR-153 em Wanderlândia.\nNa madrugada de domingo (31), um motorista morreu carbonizado após um acidente entre duas carretas na BR-153, entre Crixás e Santa Rita do Tocantins.\nBombeiros combatem foto em cabine de caminhão após acidente na BR-153, entre Crixás e Santa Rita do Tocantins (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)