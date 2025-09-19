Dois homens morreram em acidentes de trânsito em rodovias no norte do Tocantins. As vítimas estavam em passavam pelas BR-153 e TO-134, conforme registrado pelas autoridades.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Motorista atropela pedestre na BR-153 e foge do local\nBR-153\nNa manhã desta sexta-feira (19) um homem ainda não identificado foi atropelado por um veículo que fugiu do local sem prestar socorro. O acidente aconteceu no km 125 da BR-153, no município de Wanderlândia.\nA Polícia Rodoviária Federal (PRF), a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência e o caso segue sob investigação.\nFamília morre em acidente nas férias e irmã de vítima desabafa: 'Estamos desolados'\nCasal e filha bebê de Gurupi morrem em trágico acidente na GO-164\n'Minha felicidade foi embora', diz mãe de estagiário da Defensoria morto após acidente em Palmas