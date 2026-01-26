O carro colidiu com a moto durante um cruzamento da avenida mencionada. (Divulgação/Portal Alta Tensão)\nUm acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma criança de dois anos ferida neste domingo (25), em Araguaína, região norte do estado. Os dois condutores recusaram o teste do bafômetro e estavam com a CNH vencida.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Acidente em Araguaína deixa pessoas com ferimentos graves; veja\nSegundo informações da Guarda Municipal de Araguaína (GMA), a batida entre os veículos aconteceu durante à noite, na Avenida Filadélfia. A criança teve ferimentos e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nConfronto entre presos deixa mortos em unidade penal de Palmas, afirma Seciju\nDiscussão em bar acaba em morte no sul da capital\nServidor público é investigado por pedir dinheiro via Pix a motorista ao alegar débitos de veículo em Araguaína