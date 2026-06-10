Maycon Douglas, Ana Karoline, Lucilene e Dinoel (Reprodução/Instagram de Maycon e de Lucilene)\nUma batida entre dois carros na TO-110, entre Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins, provocou a morte de quatro integrantes de uma mesma família no domingo (7). Entre as vítimas estão um casal, o filho deles e a nora.\nO acidente também deixou Lorenzo, de 2 anos, órfão. A criança sobreviveu à batida e segue sob cuidados de familiares enquanto a Polícia Civil apura as circunstâncias da tragédia.\nQuem são as vítimas do acidente na TO-110?\nMorreram no acidente Dinoel Cordeiro da Silva, de 51 anos, Lucilene Souza Barros Cordeiro, de 47 anos, Maycon Douglas de Souza, de 24 anos, e Ana Karoline Queiroz Alves, de 20 anos. As quatro vítimas pertenciam à mesma família. Dinoel e Lucilene eram casados, Maycon era filho do casal e Ana Karoline, nora deles.