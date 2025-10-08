Um grave acidente matou Anna Clara Soares, de 19 anos, filha do prefeito de Goiatins, Manoel Natalino (Republicanos). O carro em que estava a jovem saiu da pista, na tarde desta quarta-feira (8), perto de Barra do Ouro, no norte do estado.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Araguaína foi acionada para recolher um corpo no local. Mas ainda não foram divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A Polícia Militar (PM) afirmou que a ocorrência está em andamento.\nFamília de produtor de abacaxi assassinado em Miranorte cobra respostas um ano após o crime\nFalta de sinalização em obra causou acidente de carro que caiu de ponte, diz polícia\nHomem é decapitado e queimado por causa de proposta amorosa a mulher comprometida, afirma polícia