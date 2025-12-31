Carro é retirado do lago de Palmas (Ralph Assé/TV Anhanguera)\nLucas Batista de Alencar Cirqueira Costa, de 31 anos, morreu depois que o carro que conduzia avançou pelo píer da Praia da Graciosa e caiu no Lago de Palmas, na capital. O veículo afundou e permaneceu submerso, o que exigiu a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros para a retirada.\nO corpo apareceu dentro do automóvel, já no fundo do lago. A ocorrência teve registro na manhã de sexta-feira e chamou a atenção de frequentadores da orla, um dos principais pontos turísticos de Palmas.\nLucas Batista de Alencar Cirqueira Costa exercia função como servidor público do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins, o Igeprev. Familiares, colegas de trabalho e amigos manifestaram pesar pela morte e destacaram características pessoais do servidor. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.