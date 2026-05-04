Uma mulher de 60 anos morreu e um jovem de 24 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (4), na TO-336, em Guaraí, região centro-norte do estado. As vítimas estavam em uma motocicleta encontrada caída na rodovia.\nA Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por volta de 0h35. No local, os militares encontraram o veículo e as duas vítimas próximas à pista. O condutor da moto, o jovem de 24 anos, estava consciente, mas apresentava diversos ferimentos. A passageira, de 60 anos, estava inconsciente e com lesões graves.\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o condutor e o encaminhou ao Hospital Regional de Guaraí. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar socorro à mulher, mas constatou o óbito ainda na rodovia. A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia.