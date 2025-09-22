Duas pessoas morreram após um acidente envolvendo duas motos que bateram de frente na TO-210, em Tocantinópolis, na região norte do estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as vítimas são Tomazia Oliveira Fernandes Apinajé, de 16 anos, e Luciano Cirqueira Lira, de 39 anos.\nO acidente foi registrado na noite de domingo (21), na zona rural do município, próximo ao povoado Olho D'água. No local, a Polícia Militar encontrou os dois condutores, cada um em um lado diferente da pista, próximos às motos.\nUma equipe de saúde foi chamada e confirmou a morte da adolescente no local. O homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada.\nTrês pessoas morrem após acidente entre dois carros em rodovia do Tocantins\nNo Tocantins, número de cabeças de gado é quase oito vezes maior que a população humana