Olívia, Vitor e Renato Jayme (Reprodução/Instagram Olívia Amaral)\nO ex-secretário de Estado da Saúde Renato Jayme da Silva, de 58 anos, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (4), nas proximidades de Formoso do Araguaia, na região sul do Tocantins. A esposa dele, Olívia Aparecida Amaral Silva, de 52 anos, que também estava no veículo, morreu no local. O filho do casal, Vitor Faleiro, 25 anos, também se feriu.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Renato Jayme é internado após acidente de trânsito; esposa morreu\nAs informações sobre o acidente e o estado de saúde das vítimas constam em nota divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).\nRenato Jayme recebeu atendimento e seguiu para o Hospital de Referência de Gurupi (HRG), onde permanece em estado grave, sob os cuidados da equipe multiprofissional da unidade e com monitoramento contínuo do quadro clínico. Vitor Faleiro também recebeu atendimento no HRG. Segundo a SES, o jovem permanece estável e está fora de risco.