Um grave acidente na tarde desta segunda-feira (29), na curva de Taquaruçu, distrito de Palmas, deixou um homem de 27 anos morto e outras duas pessoas feridas. A ocorrência envolveu um veículo que prestava serviços na rodovia.\nSegundo informações preliminares da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), o motorista de uma empresa que atuava na via perdeu o controle do veículo. Três pessoas estavam envolvidas no acidente: duas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto o terceiro ocupante morreu ainda no local.\nBloqueio em sistema deixa pacientes sem acesso a resultados de exames em Palmas\nAcidente entre caminhonete e carro deixa um morto e feridos em rodovia no Tocantins\nPolicial que morreu após vício em bets começou a apostar na última Copa e fez dívida de quase R$ 1 milhão, diz viúva