Um acidente grave registrado no trecho urbano da BR-153 em Colinas do Tocantins, na região norte do estado, causou a morte de uma mulher grávida e dois filhos dela. A batida envolveu um caminhão e o carro de passeio onde estavam as três vítimas.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as vítimas são Heitor Aurélio de Lima Belo, 4 anos, Samuel Silva de Lima, 9 anos, e Antônia Marluce Cunha de Lima, 37 anos.
O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (22), por volta das 10h45. Segundo os bombeiros, as equipes chegaram ao local e encontraram os dois veículos fora da pista.
O condutor do caminhão estava consciente e sem ferimentos. No carro de passeio, um HB20, estavam as três vítimas em óbito.