Um acidente entre carros de passeio causou a morte de uma pessoa na tarde desta quinta-feira (29). Outras sete ficaram feridas na batida que aconteceu no trecho da BR‑153 que passa por Miranorte, região centro-oeste do estado, a cerca de 100 km da capital.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram de frente no km 410, próximo ao trevo de acesso a Dois Irmãos do Tocantins.
No primeiro carro havia duas pessoas. Uma estava presa às ferragens e morreu no local. A outra ocupante, passageira, recebeu atendimento e foi levada ao Hospital Regional de Miracema. Outras quatro pessoas que estavam nesse mesmo veículo receberam socorro de uma ambulância local antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar.