Duas pessoas morreram em um acidente neste sábado (29) entre duas motos e um carro na BR-153, em Cariri do Tocantins, na região sul do estado. A batida foi registrada no km 694 da rodovia.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motociclistas estavam em veículos diferentes. Um condutor, de 29 anos, e outro, de 31 anos, morreram no local. O motorista, de 25 anos, teve ferimentos leves.\nVeja quem é o empresário morto a tiros em Darcinópolis; Dois foram presos pela PM\nTocantins tem previsão de chuvas intensas durante o fim de semana; confira\nA Ecovias Araguaia, que administra o trecho da BR-153 na região, registrou o acidente por volta das 15h30. Segundo a concessionária, durante o acidente houve interdição da faixa sul, com o tráfego fluindo em sistema de pare-siga.\nA perícia técnica esteve no local. O Instituto Médico Legal de Gurupi (IML) levou os corpos para a realização dos exames necessários.