Acidente aconteceu na BR-010 na noite deste domingo (10) (Reprodução/Instagram Postei Porto)\nPai e filha morreram após um acidente envolvendo dois carros na BR-010 entre Chapada da Natividade e Pindorama do Tocantins, na região sudeste do estado, na noite deste domingo (10). A mãe, que está grávida, sofreu ferimentos graves e está internada no Hospital Regional de Porto Nacional.\nMateus Fernandes Pereira, de 24 anos, e Helena Vitória Alves Fernandes, de 2 anos, eram pai e filha. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h, quando um veículo Golf seguia no sentido leste/oeste e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com um Fox que trafegava no sentido oposto. Com o impacto, o Fox foi arremessado para fora da rodovia.\nA mulher, de 20 anos, e a filha Helena foram socorridas por uma equipe de saúde de Natividade. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. A mãe segue recebendo atendimento especializado.