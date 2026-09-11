Um motociclista de 41 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta sexta-feira (11), na BR-010, em Palmas. Conforme apurado pela TV Anhanguera, o homem foi identificado como Vanderlei Ferreira de Freitas.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Motociclista morre após ser atingido por carro na BR-010\nO acidente ocorreu próximo à entrada da Universidade Católica, na região sul da capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 7h20. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro saiu ileso.\nServidor público é investigado por dirigir para aplicativo durante horário de expediente\nCorpo carbonizado em carro incendiado em Palmas; veja o que se sabe e o que falta esclarecer\nArraias entra em plano para ampliar pesquisa e exploração de urânio no Brasil