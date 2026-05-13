Uma batida entre um carro e uma moto causou a morte de Dyemeson Madaleno Ferreira, de 36 anos, em um cruzmento de Setor Jardim das Palmeiras, em Palmeirópolis, na região sul do estado. A vítima conduzia a motocicleta e segundo a família, estava voltando de um velório no momento do cidente.\nSegundo a Polícia Militar, o caso foi registrado nesta segunda-feira (11), onde o motorista do carro teria prestado socorro imediato à vítima e, com a ajuda de um morador, levou o motociclista para o hospital da cidade, de acordo com a PM. A polícia confirmou que o cruzamento não possui sinalização de trânsito.\nA prima de Dyemerson, Arielly Toledo, informou que um amigo dele havia morrido recentemente e ele estava participando do velório momentos antes do acidente. “Ele tinha acabado de sair do velório de um amigo. Ele estava na avenida quando um carro entrou de uma vez na esquina e bateu nele”, disse a prima.