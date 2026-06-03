Um soldado do Exército Brasileiro morreu e outras três pessoas ficaram feridos após um carro capotar na GO-430, entre Formosa e Planaltina de Goiás, na terça-feira (2). A vítima foi identificada como Jean Alcântara dos Santos, de 20 anos.\nO g1 entrou em contato com a polícia ciêntifica para apurar ás circustâncias do acidente e aguarda retorno.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de capotamento envolvendo quatro vítimas. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma pessoa morta e outras três feridas.\nPara o resgate, foi necessário realizar o desencarceramento de duas vítimas que ficaram presas às ferragens do carro, entre elas o motorista e o passageiro que ocupava o banco dianteiro. Após o trabalho das equipes de salvamento, os feridos receberam atendimento e foram encaminhados para uma unidade de saúde.