Acidente entre Gurupi e Cariri

Um acidente grave registrado no fim da tarde deste domingo (8) deixou uma pessoa morta e provocou interdição parcial da BR-153, no trecho entre os municípios de Gurupi e Cariri do Tocantins, no sul do Tocantins (veja vídeo acima).
As informações são preliminares e foram confirmadas pela concessionária Ecovias Araguaia e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendem à ocorrência.
Segundo a concessionária, o acidente aconteceu por volta das 17h, nas proximidades do km 689 da rodovia, e envolveu dois veículos leves em uma batida de frente.
Ainda conforme a empresa, a ocorrência resultou em duas vítimas: uma morte confirmado ainda no local e uma pessoa em estado grave, que recebeu atendimento das equipes de resgate.