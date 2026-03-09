Uma batida entre dois veículos deixou duas servidoras feridas em um acidente de trânsito próximo à Avenida Siqueira Campos com LO-13, região sul de Palmas. Segundo o município, as vítimas foram socorridas e levadas para atendimento médico.\nA ocorrência foi registrada na tarde deste domingo (8), por volta das 16h40. De acordo com a Prefeitura de Palmas, o veículo da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal trafegava pela Avenida Siqueira Campos, em deslocamento para uma ação do programa CED (Captura, Esterilização e Devolução), voltado ao controle populacional de cães e gatos em situação de ruam quando houve a batida com um carro de passeio que vinha pela Avenida LO-13.\nNo momento do acidente, o semáforo do cruzamento operava em modo intermitente devido a uma queda de energia, situação normalizada. As causas da colisão serão apuradas pela perícia.