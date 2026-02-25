Um acidente entre uma van e um caminhão deixou nove pessoas feridas na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-DF), o caso aconteceu na noite dessa terça-feira (24) e chegou a interditar parcialmente a rodovia. Ainda não se sabe a dinâmica da batida.\nAinda conforme a corporação, a van tinha um total de dez ocupantes, todos adultos. Nove tiveram escoriações pelo corpo e foram encaminhados ao hospital. Visto que os nomes não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde deles até a última atualização desta reportagem. Um passageiro da van e o motorista do caminhão recusaram transporte para o hospital.\nJacaré surpreende moradores e é resgatado no centro de Lagoa da Confusão\nBispo suspeito de enviar fotos íntimas a adolescentes é expulso da igreja