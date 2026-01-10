Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após uma picape bater na traseira de uma carreta na BR-153, em Tabocão, na região central do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital.\nO acidente aconteceu na madrugada deste sábado (10), por volta das 4h, no km 353 da rodovia. A vítima foi identificada como José Tadeu Jerônimo da Silva Júnior, de 26 anos, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP). Ele morreu ainda no local.\nAo chegarem ao local, os bombeiros encontraram três pessoas dentro da picape. Uma das vítimas estava no banco da frente do veículo e apresentava traumatismo cranioencefálico e hemorragia facial. O outro passageiro, que estava no banco traseiro, estava desacordado e apresentava hemorragia na face.\nEles foram desencarcerados do veículo e levados ao hospital do município pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os nomes das vítimas não foram informados, por isso o JTo não conseguiu informações sobre o estado de saúde das vítimas.