-VIDEO ACIDENTE LUZIANIA 2 (1.3442465)\nO acidente entre um ônibus e uma carreta que deixou pelo menos sete mortos na BR-010, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, aconteceu depois que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva e invadiu a pista contrária, segundo o perito criminal Anderson Silva, da Polícia Científica. O ônibus seguia de Brasília para Uberlândia, em Minas Gerais, quando foi atingido na manhã de sexta-feira (7).\nÀ redação, a Polícia Civil de Goiás informou que a investigação continua e está a cargo do 1º Distrito Policial de Luziânia. À reportagem, a Polícia Científica disse também que deve aguardar o laudo conclusivo do acidente.\nA carreta carregada de areia estava sentido Luziânia. Em uma curva, ela perdeu o controle e invadiu a pista contrária", disse o perito.