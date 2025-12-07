Uma câmera de segurança registrou o acidente entre moto e ônibus do transporte coletivo que causou a morte do jovem Wellington Rodrigues Melo, de 24 anos. A batida aconteceu na avenida LO-19, entre as quadras 712 Sul e 812 Sul, em Palmas. A vítima estava a caminho do trabalho.\nVeja o vídeo no g1 Tocantins: Vídeo mostra acidente entre moto e ônibus do transporte público de Palmas\nNas imagens, cedidas pela página Tu Viu Palmas, é possível ver quando o ônibus passa por um cruzamento na avenida LO-19, momento em que a moto bate na lateral do veículo. Após a colisão, o ônibus para na avenida. Duas pessoas em uma moto estacionam e vão em direção ao motociclista para prestar socorro.\nO acidente aconteceu na sexta-feira (5), por volta das 7h20. De acordo com a Polícia Militar (PM), informações preliminares apontam que o motociclista atingiu a lateral do ônibus, quando o veículo do transporte coletivo fazia o cruzamento.