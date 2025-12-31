Um motociclista morreu após bater contra um carro nesta quarta-feira (31), em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. A vítima foi identificada como Mateus Rodrigues Araújo, de 30 anos.\nAs informações apuradas pelo JTo indicam que o motorista do carro teve ferimentos leves.\nAcidente no píer da Praia da Graciosa que matou servidor público segue sob investigação: veja o que se sabe\nSuspeito de homicídio em frente a hospital é preso\nSegundo informações da TV Anhanguera, o homem estava em uma moto quando avançõu em um cruzamento no distrito de Luzimangues, a 23 km de Palmas.\nO Instituto Médico Legal (IML) de Palmas foi acionado para recolher o corpo da vítima, que será liberado após passar por exames de necropsia.