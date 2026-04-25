Mary Ellen Macedo e Noemia Pereira da Silva morreram em acidente de trânsito (Reprodução/Instagram Prefeitura de Miracema)\nUm grave acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta deixou duas mulheres mortas na madrugada deste sábado (25), em Miracema do Tocantins, região central do estado. As vítimas estavam na motocicleta, que colidiu com um carro em um cruzamento da cidade.\nA batida aconteceu no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Jacy Cavalcante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), as vítimas foram identificadas como Mary Ellen Macedo de Gois, de 41 anos, e Noemia Pereira da Silva, de 46 anos. As duas morreram no local do acidente.\nDe acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro, de 33 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. Ele foi identificado como João Batista Júnior Silva Torres.