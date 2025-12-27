-Moto ficou presa à caminhonete após batida de frente (1.3354805)\nDuas pessoas morreram após uma batida frontal entre uma moto e uma caminhonete na TO-335 entre Colinas do Tocantins e Palmeirante, no norte do Tocantins. As vítimas, que estavam na motocicleta, foram identificadas como Mariana Moura da Silva, 45 anos, e Eleniuso de Sousa Lacerda, 39 anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).\nO acidente aconteceu na tarde deste sábado (27). A Polícia Militar informou que o condutor da caminhonete, um homem de 35, sofreu escoriações leves e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital local antes da chegada da PM.\nImagens feitas no local e publicadas pela página Colinas Notícias, no Instagram, mostram que o acidente aconteceu em uma curva da rodovia. A batida foi frontal e a moto ficou presa à caminhonete. Os veículos ficaram atravessados na pista.