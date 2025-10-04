Um acidente entre uma moto e um caminhão matou uma mulher na manhã deste sábado (4), na Arno 42, antiga Quadra 405 Norte, em Palmas. Kátia de Oliveira estava na motocicleta e foi atingida pelo veículo maior.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Motociclista morre atropelada por caminhão\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer Kátia, mas o óbito foi confirmado ainda no local. As circunstâncias da batida não foram informadas.\nHomem é decapitado e queimado por causa de proposta amorosa a mulher comprometida, afirma polícia\nSegurança de artistas morre após ser baleado durante discussão por causa de banheiro em bar, diz polícia\nCriança sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em rodovia\nA perícia esteve no local, e o motorista do caminhão permaneceu para acompanhar os procedimentos. Uma equipe do Instituto Médico Legal de Palmas (IML) removeu o corpo, que passou por exames de necropsia e foi liberado para os parentes na tarde deste sábado.