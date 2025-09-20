Um homem e uma mulher morreram na madrugada deste sábado (20) após um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na BR-153, em Colinas do Tocantins, região norte do estado. As vítimas estavam na moto.\nOs dois veículos bateram de frente e o estado de saúde do motorista do caminhão não foi informado. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência por volta das 5h. As duas vítimas foram encontradas sem vida.\nTrês pessoas morrem após serem arremessadas de carro que capotou na BR-153\nMorre no hospital motorista que ficou ferido em acidente entre caminhões na TO-010\nCom o impacto, a moto ficou bastante danificada e os corpos estavam em pontos diferentes da rodovia.\nO local foi periciado e a Polícia Rodoviária Federal sinalizou a pista até o final da ocorrência. Os corpos foram levados pelo Instituto Médico Legal.