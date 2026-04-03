Um acidente entre dois ônibus e três carros deixou um passageiro, de 33 anos, morto na BR-153, na zona rural de Campinorte, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o passageiro estava em um GM Veraneio, que tracionava um reboque projetado contra o próprio carro após a colisão.\nO acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (3). O Corpo de Bombeiros informou que, além do passageiro, o motorista de um dos ônibus ficou preso às ferragens após a colisão. Ele estava consciente e foi desencarcerado pela equipe para ser atendido. O nome dele não foi divulgado e, por isso, a reportagem não obteve a atualização do estado de saúde.\nJovem morre após acidente em frigorífico em Nova Olinda, diz polícia\nHomem de 47 anos é encontrado morto dentro de carro, em Palmas\nBombeiros buscam por homem e criança desaparecidos após naufrágio no Rio Javaé