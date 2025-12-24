Uma batida entre uma caminhonete e um carro de passeio deixou vários feridos no trecho da BR-010 entre Palmas e Porto Nacional. O acidente aconteceu em cima de uma ponte. Os Bombeiros foram chamados e precisaram retirar vítimas presas às ferragens.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Acidente entre carros deixa sete pessoas feridas na BR-010\nO acidente aconteceu por volta das 19h na Ponte São João. No local, os bombeiros encontraram vítimas conscientes, orientadas e fora dos veículos. Duas pessoas foram estabilizadas e encaminhadas para a UPA Sul para avaliação médica.\nOutra vítima ficou presa em um dos veículos, mas consciente e conversando. Ela foi retirada pelos militares e levada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).\nAinda segundo os Bombeiros, ao todo, sete vítimas estiveram envolvidas na ocorrência, sendo que três delas foram socorridas por uma ambulância que transitava pelo local antes da chegada dos Bombeiros.