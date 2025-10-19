Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma batida entre dois carros na TO-342, em Miracema do Tocantins, na região central do estado. Após a colisão, um dos veículos ficou atravessado na pista.\nO acidente aconteceu na tarde deste sábado (18), por volta das 17h35, a cerca de 10 km do município, no sentido Miranorte. O homem que morreu foi identificado como Carlos Emanuel Soares de Souza, de 20 anos. Segundo os Bombeiros, o corpo ficou preso nas ferragens.\nConforme a Polícia Militar (PM), as vítimas que ficaram feridas são uma mulher de 49 anos, um homem de 44 anos e um idoso de 64 anos. Eles foram socorridos no local, por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nDois feridos foram transferidos para o Hospital Geral de Palmas (HGP) em estado grave. Os nomes não foram informados.