Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um homem morto na TO-335, rodovia estadual conhecida como Transcolinas, em Colinas do Tocantins. Os ocupantes do carro ficaram feridos e foram levados para um hospital.
Os bombeiros militares foram acionados para atender as vítimas do acidente, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (5), no km 02, sentido Palmeirante. O motociclista morreu no local. Dentro do carro, segundo o relatório dos bombeiros, estava uma pessoa cadeirante, que ficou presa às ferragens.
O motorista do carro e um passageiro foram avaliados, estavam estáveis e foram levados para um hospital da região pela equipe dos bombeiros.