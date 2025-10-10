Um motociclista morreu após ser atingido por um carro em uma curva na BR-010, em Barra do Ouro, região norte do estado. A vítima foi identificada como Miguel Pereira da Silva, de 57 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas a morte foi confirmada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.\nO acidente aconteceu próximo ao cemitério de Morro Grande, na tarde de quinta-feira (9). O condutor do carro disse à Polícia Militar que colidiu com a traseira da moto quando fazia uma curva, no sentido Goiatins. Ele acionou o socorro, mas fugiu do local por medo de represálias de familiares da vítima.\nEstudante de medicina e filha de prefeito que morreu em acidente queria ser ginecologista: 'Amava a família', diz tia\nMotorista que causou acidente que matou família e casal em moto na BR-153 é denunciado pelo MP