José Valto Rodrigues Alves, de 52 anos, morreu após o carro de passeio em que estava bater contra uma carreta na TO-201, em Axixá do Tocantins, no extremo norte do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), a batida aconteceu em uma curva da rodovia.\nO acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (4), por volta das 19h30, em um trecho da rodovia próximo ao povoado Lagoa. O motorista da carreta não ficou ferido.\nDe acordo com a PM, o motorista da carreta informou que trafegava no sentido oposto da rodovia quando, durante uma curva fechada, o carro teria invadido a faixa de circulação da carreta. Ele não conseguiu evitar a batida.\nEx-secretário de Saúde segue internado na UTI após carro capotar e esposa morrer na TO-070\nCachorro caramelo enfrenta homem para defender tutor durante briga; vídeo\nA perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos necessários. O condutor da carreta foi apresentado na Central de Flagrantes para as providências cabíveis.