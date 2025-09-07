Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um carro deixou quatro pessoas feridas e uma mulher morta na TO-070, no trecho que liga Brejinho de Nazaré a Aliança do Tocantins, na região central do estado. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro às vítimas.\nA batida aconteceu na tarde deste sábado (6). De acordo com os militares, cinco pessoas estavam no carro quando foram atingidas por um caminhão que teria invadido a contramão.\nDevido ao impacto, o carro capotou pelo menos três vezes, segundo testemunhas contaram aos policiais. A PM informou ainda que as vítimas foram socorridas por pessoas que passavam pelo local e levadas ao hospital de Aliança do Tocantins\nPadroeira do Tocantins: veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora da Natividade