Um motorista morreu carbonizado na madrugada deste domingo (31) após um acidente entre duas carretas na BR-153, entre Crixás e Santa Rita do Tocantins. Os bombeiros foram chamados no local e realizaram o combate às chamas.
Imagens mostram que o caminhão baú, onde a vítima estava, ficou completamente destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, durante o rescaldo na cabine do veículo, uma equipe encontrou o motorista carbonizado. A carreta estava fora da pista.
A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, mas ainda não foi identificada.