Um motorista veio à óbito nesta terça-feira (10), por volta das 02h30, na Ponte do Rio Coco, após uma colisão entre veículos de carga. Dentro do caminhão se encontrava outra passageira que apresentou confusão mental e escoriações na face, mas já recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital Regional de Paraíso.\nElias Dias de Souza, de 24 anos, ficou preso às ferragens da cabine devido o veículo ficar parcialmente suspenso na estrutura da ponte. Junto com ele, Marta Regina de Marco, de 40 anos, também sofreu ferimentos mas já se encontra em atendimento.\nDe acordo com a Polícia Militar do Tocantins (Pmto) o outro condutor envolvido, identificado como Luís Gustavo Sousa Pires de 24 anos, relatou que trafegava no sentido Oeste-Leste quando avistou gado sobre a pista. Ao tentar desviar dos animais, acabou colidindo com o segundo veículo, que trafegava no sentido oposto.