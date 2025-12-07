Um acidente entre uma van com estudantes e uma carreta deixou uma pessoa morta e 14 feridos na noite desta sexta-feira (5) no Rio Grande do Sul. Veículo com estudantes colidiu na traseira de uma carreta parada. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta estava em pane mecânica e por isso parou na rodovia.\nAntes que o motorista pudesse sinalizar o local e pedir socorro mecânico para a PRF, o micro-ônibus colidiu na traseira da carreta", disse o policial rodoviário federal Theodoro Luis Mallmann de Oliveira ao Jornal Hoje.\nAcidente ocorreu por volta das 23h. O grupo de estudantes e professores da cidade de Iraí voltava de uma excursão em Capão da Canoa, no litoral norte do estado, pela BR-386. A colisão aconteceu na cidade de Soledade, a cerca de 210 km de Porto Alegre.\nMotociclista morre atropelado por ônibus do transporte público de Palmas