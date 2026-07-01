Um acidente entre uma caminhonete e um caminhão deixou um homem de 74 anos morto na tarde desta terça-feira (30), na BR-153. A colisão frontal aconteceu no km 397 da rodovia, em Rio dos Bois, região central do estado.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, de 40 anos, teve ferimentos leves.\nOperação contra o PCC prende suspeitos de integrar 'tribunal do crime'\n'Visão plena': sindicância derruba tese de guarda punido por omissão em estupro em frente à base da GMP na Graciosa\nEstudante morta em acidente com moto aquática tinha saído do trabalho para ir à praia e voltaria no mesmo dia\nEquipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.