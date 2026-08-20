Uma criança morreu em um acidente entre dois caminhões, ocorrido na TO-010 durante a tarde desta quarta-feira (19). O caso foi registrado em um trecho entre as cidades de Filadélfia e Palmeirante.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão bateu na traseira de outro veículo de carga. A vítima ficou presa às ferragens e precisou do auxílio da corporação para ser retirada. O pai da criança, que também estava no veículo, ficou ferido e foi atendido no local.\nBebê prematuro que perdeu os pais em acidente na TO-222 mobiliza mães para doar leite\nLoteamento de Palmas usa fossas há 20 anos e terá esgoto por decisão judicial\nCriança autista brincava com primos no quintal antes de desaparecer e ser encontrada morta em granja, diz família\nO JTo procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.