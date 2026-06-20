-Vídeo carretas pegando fogo (1.3423844)\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou a morte de uma vítima no acidente envolvendo dois caminhões no km 603 da BR-153, nas proximidades de Crixás do Tocantins. A ocorrência, registrada na tarde desta sexta-feira (19), já havia resultado em incêndio e interdição da rodovia após a colisão entre os veículos de carga.\nEquipes do Núcleo de Medicina Legal de Gurupi estiveram no local e recolheram fragmentos de ossos encontrados em um dos caminhões atingidos pelas chamas. O material, em estado de carbonização, seguiu para a sede do órgão, onde passa por exames específicos para auxiliar na identificação da vítima.\nDeldi da Lotérica: pioneiro de Formoso do Araguaia morre em acidente na BR-010 em Palmas\nInvasão de pista, perícia e sobreviventes: o que falta esclarecer sobre o acidente da TO-110