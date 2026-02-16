Os retlhos de carne estavam sendo transportados à empresa Porto Reciclagem Animal. (Divulgação/CBM)\nUm grave acidente envolvendo quatro veículos deixou sete pessoas feridas e retalhos de carne espalhados por toda a estrada na tarde desta segunda-feira (16), no trecho da rodovia BR-010 que liga Palmas a Porto Nacional. Dentre as vítimas, uma ficou presa às ferragens e precisou ser desencarcerada em estado crítico.\nA batida aconteceu em um trecho conhecido como "Francisquinha", ponto frequentado por banhistas. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBM), a ocorrência envolveu um caminhão baú, um caminhão caçamba carregado de carne, uma caminhonete e um carro de passeio. Todas as sete vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e foram encaminhadas para unidades de saúde.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Acidente com quatro veículos é registrado na BR-010 entre Palmas e Porto Nacional